Bonus elettrodomestici dal 18 novembre come si usa nei negozi fisici e dove è valido
A partire da domani 18 novembre sarà disponibile il bonus elettrodomestici. Il sussidio, che va da 100 a 200 euro a seconda dell’Isee della famiglia che lo richiede, serve ad agevolare la sostituzione di elettrodomestici obsoleti con modelli ad alta efficienza energetica. La procedura per ottenerlo potrà essere svolta esclusivamente online attraverso la App Io, oppure sull’apposito portale. Diversi i documenti richiesti per ottenere il bonus, che includerà soltanto gli elettrodomestici prodotti in stabilimenti situati in Unione europea. Come funziona il bonus elettrodomestici. A partire dal 18 novembre alle ore 7:00 sarà possibile ottenere il bonus elettrodomestici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
