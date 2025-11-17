Bonucci scrive all’Italia dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia | messaggio chiaro dell’ex Juventus agli azzurri! Cosa ha scritto – FOTO

Juventusnews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonucci, nello staff di Gattuso nell’Italia, ha scritto questo messaggio dopo la sconfitta azzurra contro la Norvegia. Le sue parole – FOTO. Un finale amaro, un KO pesante che chiude nel modo peggiore un girone di qualificazione già compromesso. L’Italia di Gennaro Gattuso crolla a San Siro sotto i colpi della Norvegia, perdendo l’ultima, ininfluente partita del girone per 4-1. Un risultato che, fortunatamente, non cambia il destino degli Azzurri: la nazionale scandinava aveva già ipotecato il primo posto (dopo la vittoria sull’Estonia), condannando l’Italia alla lotteria dei playoff per accedere ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

