Bonan non ha dubbi verso Fiorentina Juve | In questo momento credo che ai fiorentini interessi poco della Juventus…Partita che si giocherà in uno stadio indecoroso

Bonan, giornalista e telecronista di Sky, si è espresso così in vista di Fiorentina Juve di sabato 22 novembre al Franchi. Le sue parole. La Juventus si prepara alla delicata trasferta di Firenze (sabato 22 novembre) in un clima surreale. La sfida contro la Fiorentina è storicamente una delle più sentite, ma questa volta, come analizzato dal giornalista di Sky Sport Alessandro Bonan, i viola hanno ben altre priorità. La squadra è sprofondata all’ultimo posto in classifica, ha appena cambiato guida tecnica – affidandosi a Paolo Vanoli dopo l’esonero di Stefano Pioli – e vive un momento di crisi profonda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonan non ha dubbi verso Fiorentina Juve: «In questo momento credo che ai fiorentini interessi poco della Juventus…Partita che si giocherà in uno stadio indecoroso»

