Blitz dei carabinieri nel Napoletano 44 arresti | condizionate le elezioni a Cicciano e Casamarciano

(Adnkronos) – Una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 44 persone — 34 in carcere e 10 ai domiciliari — emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, .

Blitz nel Napoletano: 44 arresti per camorra, estorsioni e voto di scambio - Blitz nel Napoletano: 44 arresti contro il clan Russo per camorra, estorsioni, gioco abusivo e voto di scambio a Cicciano e Casamarciano. Segnala quotidianodelsud.it

blitz carabinieri napoletano 44Blitz dei carabinieri nel Napoletano, 44 arresti: condizionate le elezioni a Cicciano e Casamarciano - Una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 44 perso ... Da msn.com

blitz carabinieri napoletano 44Blitz anti-camorra nel Napoletano con 44 arresti, condizionate le elezioni comunali 2022-23 - Operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Secondo fanpage.it

