Apprendiamo con stupore e sgomento dal comunicato del Comando dei Carabinieri di Castello di Cisterna che un nostro candidato è stato raggiunto stamane da una misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria per fatti risalenti nel tempo e non riconducibili al suo recente impegno politico.Tale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Blitz antimafia: nota ufficiale sulle recenti vicende giudiziarie riguardanti il candidato della lista “È ORA”