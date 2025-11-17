Black Friday senza inganni | le regole per un acquisto davvero sicuro

Con l’arrivo del Black Friday, la rete si riempie di promozioni scintillanti e promesse di sconti irripetibili. In mezzo a questo frastuono digitale, però, si insinuano raggiri, pressioni occulte e veri e propri inganni. A indicare una rotta di sicurezza interviene l’imprenditore digitale Fabio De Rienzo. Un periodo di sconti che moltiplica rischi e promesse . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Black Friday senza inganni: le regole per un acquisto davvero sicuro

Altre letture consigliate

Yves Rocher Italia. Company Money · Sweet. Il segreto del buongiorno perfetto? Una skincare che fa davvero la differenza La tua routine Anti-Age Global è tra i must-have di questo Black Friday Hai già approfittato degli sconti? Scopri di più qui https://bi - facebook.com Vai su Facebook

Siamo già in pieno Black Friday. Avvertenze e consigli - Quest’anno cade il 28 novembre ma le vendite scontate sono già in corso. Riporta secolo-trentino.com

Truffe del Black Friday in aumento: come riconoscerle subito - Gli hacker sfruttano la corsa agli sconti: ecco le tecniche più diffuse e i controlli da fare prima di ogni acquisto online. Secondo msn.com

Black Friday, Consumerismo denuncia: in aumento tentativi di truffe su web e social network. Con l’IA sempre più facile realizzare inganni e raggiri - Nascono come funghi finti negozi online che incassano senza consegnare merce. consumerismo.it scrive