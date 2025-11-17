Fabio De Rienzo, esperto di e-commerce: “La consapevolezza è l’unica strada per evitare le truffe eo i tentativi di creare urgenza di spesa delle piattaforme digitali”. NAPOLI – Con l’avvicinarsi del Black Friday, ricorrenza commerciale di origine statunitense ormai ampiamente sdoganata anche nel nostro Paese, si moltiplicano online gli inviti all’acquisto e le offerte imperdibili e, con questi, anche i siti farlocchi e i rischi di truffa. Ma attenti a credere che la questione interessi solo i “ mattoni ”, come ricorda l’imprenditore digitale napoletano Fabio De Rienzo, esperto di e-commerce e founder della piattaforma online Materassimemory. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Black Friday, ecco il decalogo antitruffa (e antistress) per comprare online