Black Friday ecco il decalogo antitruffa e antistress per comprare online
Fabio De Rienzo, esperto di e-commerce: “La consapevolezza è l’unica strada per evitare le truffe eo i tentativi di creare urgenza di spesa delle piattaforme digitali”. NAPOLI – Con l’avvicinarsi del Black Friday, ricorrenza commerciale di origine statunitense ormai ampiamente sdoganata anche nel nostro Paese, si moltiplicano online gli inviti all’acquisto e le offerte imperdibili e, con questi, anche i siti farlocchi e i rischi di truffa. Ma attenti a credere che la questione interessi solo i “ mattoni ”, come ricorda l’imprenditore digitale napoletano Fabio De Rienzo, esperto di e-commerce e founder della piattaforma online Materassimemory. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altre letture consigliate
Verso un Black friday da 2,2 miliardi ma i consumi arrancano ilsole24ore.com/art/verso-blac… Vai su X
Il Black Friday di Nike, tra sneakers iconiche e capi sporty: la nostra selezione dei must-have https://vogueitalia.visitlink.me/Lf7_qV - facebook.com Vai su Facebook
Black Friday, ecco il decalogo antitruffa (e antistress) per comprare online - Con l’avvicinarsi del Black Friday, ricorrenza commerciale di origine statunitense ormai ampiamente sdoganata anche nel nostro Paese, si moltiplicano ... Da msn.com
Black Friday: i trucchi anti-truffa - Torna il Black Friday, il 'venerdì nero' importato dagli Usa, giorno in cui è conveniente fare acquisti grazie a grandi sconti e offerte speciali. Scrive affaritaliani.it
Black Friday, al via le offerte. Comprano di più gli uomini e nei “click” vincono gli elettrodomestici a basso consumo. La guida antitruffa - Genova – Si perde nella notte dei business l’origine della data del Black Friday: si tratta di una giornata che negli Stati uniti segue il Thanksgiving, il giorno successivo al Ringraziamento. Secondo ilsecoloxix.it