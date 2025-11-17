Bimbo di 9 anni sgozzato dalla mamma spunta l’audio agghiacciante di Olena | Sono una brava mamma

Il tragico omicidio del piccolo Giovanni a Muggia, avvenuto lo scorso 12 novembre, ha portato alla luce una storia di estrema fragilità e allarmi sottovalutati. L'arresto di Olena Stasiuk, la madre 55enne, per aver tagliato la gola al figlio di nove anni durante un incontro genitoriale non supervisionato, ha scosso profondamente l'opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla gestione del caso da parte delle istituzioni. Un elemento particolarmente inquietante emerso è un audio della donna, diffuso dalla trasmissione Dentro la Notizia, in cui Olena Stasiuk si descriveva come una "brava mamma".

