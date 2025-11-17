Bianca Balti in un noto reality show? Lei interviene e smonta il rumor

361magazine.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Bianca Balti rompe il silenzio: “Non andrò al GF Vip”. La modella smonta il rumor diventato virale. Il nome di Bianca Balti è tornato al centro del gossip televisivo dopo che, nelle ultime settimane, diversi siti e pagine social hanno iniziato a parlare di una sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. Una voce che si è diffusa rapidamente, alimentando curiosità e commenti. Ma la supermodella ha deciso di intervenire direttamente, mettendo fine a ogni speculazione. Leggi anche  Nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, le anticipazioni del 17 novembre Con il suo stile schietto, Bianca ha scelto di chiarire la situazione attraverso i social. 🔗 Leggi su 361magazine.com

bianca balti in un noto reality show lei interviene e smonta il rumor

© 361magazine.com - Bianca Balti in un noto reality show? Lei interviene e smonta il rumor

Leggi anche questi approfondimenti

bianca balti noto realityBianca Balti in un noto reality show? Lei interviene e smonta il rumor - Il nome di Bianca Balti è tornato al centro del gossip televisivo dopo che, nelle ultime settimane, diversi siti e pagine social hanno iniziato a parlare di una sua presunta partecipazione al Grande F ... Scrive 361magazine.com

bianca balti noto realityGrande Fratello Vip, Bianca Balti replica ai rumors sulla sua presenza nel reality show - La super modella italiana replica ai rumors e lancia una frecciatina ad Alfonso Signorini. Da msn.com

bianca balti noto reality“Bianca Balti al Grande Fratello Vip”, lei smentisce Signorini (ma fa una super gaffe) - La top model ha risposto ai rumor che la davano tra i nomi in lizza per la prossima edizione del reality show indirizzandosi (erroneamente) al conduttore ... Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Bianca Balti Noto Reality