Bezzecchi sugli altari Bagnaia nella polvere Quale sarà il futuro di Pecco?

Gazzetta.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppietta Aprilia a Valencia con un super Marco Bezzecchi, davanti a Raul Fernandez e a Di Giannantonio. Pecco cade e per lui si aprono diversi scenari in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bezzecchi sugli altari bagnaia nella polvere quale sar224 il futuro di pecco

© Gazzetta.it - Bezzecchi sugli altari, Bagnaia nella polvere. Quale sarà il futuro di Pecco?

Scopri altri approfondimenti

Perfezione Bezzecchi, vince la Sprint di Misano! Caduta per Marc Marquez, Bagnaia solo 13° - Il pilota Aprilia, autore della pole sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, firma ... Lo riporta gazzetta.it

MotoGP Misano, pole position pazzesca di Bezzecchi. Marc Marquez 4°, Bagnaia 8° - L’italiano conquista una pole position all’ultimo respiro con un giro strepitoso chiuso in 1'30''134. Si legge su gazzetta.it

MotoGp, Bezzecchi vince la sprint a Misano. Marc Marquez cade, Bagnaia resta in crisi - Il Bez taglia il traguardo della sprint race e riceve l’abbraccio degli amici Valentino Rossi e Lando Norris ... repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bezzecchi Altari Bagnaia Polvere