Bezzecchi sugli altari Bagnaia nella polvere Quale sarà il futuro di Pecco?
Doppietta Aprilia a Valencia con un super Marco Bezzecchi, davanti a Raul Fernandez e a Di Giannantonio. Pecco cade e per lui si aprono diversi scenari in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
BEZZECCHI SCATENATO A VALENCIA 'Simply th Bez' chiude al top e firma la sua terza vittoria stagionale, davanti a Raúl Fernández e Fabio Di Giannantonio sul podio Giornata nerissima invece per Pecco Bagnaia, out al primo giro
Ma chi detiene gli altri record nei circuiti del Motomondiale? LA RISPOSTA QUI
Perfezione Bezzecchi, vince la Sprint di Misano! Caduta per Marc Marquez, Bagnaia solo 13° - Il pilota Aprilia, autore della pole sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, firma ... Lo riporta gazzetta.it
MotoGP Misano, pole position pazzesca di Bezzecchi. Marc Marquez 4°, Bagnaia 8° - L’italiano conquista una pole position all’ultimo respiro con un giro strepitoso chiuso in 1'30''134. Si legge su gazzetta.it
MotoGp, Bezzecchi vince la sprint a Misano. Marc Marquez cade, Bagnaia resta in crisi - Il Bez taglia il traguardo della sprint race e riceve l’abbraccio degli amici Valentino Rossi e Lando Norris ... repubblica.it scrive