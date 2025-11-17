Bezos rivela l’unica qualità che l’intelligenza artificiale non potrà mai rubarti | ecco quali sono i professionisti che sopravvivranno all’IA
L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama lavorativo globale con una velocità che lascia poco spazio alla riflessione. Ogni giorno emergono nuove applicazioni, nuovi algoritmi capaci di svolgere mansioni che fino a ieri ritenevamo esclusivamente umane. La domanda che assilla milioni di professionisti è sempre la stessa: il mio lavoro sarà al sicuro? Oppure finirò nella lista dei sostituibili, delle competenze obsolete, dei curriculum da riscrivere da zero? Non si tratta di allarmismo gratuito. La trasformazione è già in corso e tocca settori che sembravano inattaccabili: dalla medicina alla finanza, dal giornalismo alla programmazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
