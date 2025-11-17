L’intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama lavorativo globale con una velocità che lascia poco spazio alla riflessione. Ogni giorno emergono nuove applicazioni, nuovi algoritmi capaci di svolgere mansioni che fino a ieri ritenevamo esclusivamente umane. La domanda che assilla milioni di professionisti è sempre la stessa: il mio lavoro sarà al sicuro? Oppure finirò nella lista dei sostituibili, delle competenze obsolete, dei curriculum da riscrivere da zero? Non si tratta di allarmismo gratuito. La trasformazione è già in corso e tocca settori che sembravano inattaccabili: dalla medicina alla finanza, dal giornalismo alla programmazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bezos rivela l’unica qualità che l’intelligenza artificiale non potrà mai rubarti: ecco quali sono i professionisti che sopravvivranno all’IA