Ben Gvir | Palestina?arrestare Abu Mazen
22.25 Il ministro della Pubblica sicurezza israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha chiesto l'arresto del presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas)e l'assassinio di alti funzionari palestinesi qualora il Consiglio di Sicurezza dell'Onu votasse a favore dello Stato palestinese. "Se accelerano il riconoscimento di questo Stato fabbricato,se l'Onu lo riconosce,voi (.) dovete ordinare omicidi mirati di alti funzionari dell'Autorità Nazionale Palestinese, che sono terroristi sotto ogni aspetto (e) ordinare l'arresto di Abu Mazen", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Chiara Cruciati, I bulldozer israeliani in ogni angolo di Palestina, Il Manifesto, 7 ottobre 2025 TERRA RIMOSSA Naqab, Gerusalemme, Gaza, West Bank: demolizioni di massa usate per la pulizia etnica. Ben Gvir guida personalmente le distruzioni. L’esercito c - facebook.com Vai su Facebook
Il suprematista Itamar Ben Gvir nega l'esistenza del popolo palestinese e assieme al suo collega di estrema destra Bezalel Smotrich attacca la risoluzione Usa al voto domani all'Onu perché aprirebbe all'indipendenza palestinese Vai su X
Ben Gvir, 'arrestare Abu Mazen se Onu vota ok a Stato Palestina' - Gvir, figura di estrema destra, ha chiesto oggi l'arresto del presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas ... Lo riporta msn.com
Ben Gvir: se Onu approvasse Stato Palestina uccidere dirigenti Anp - Il presidente dell'Anp Abu Mazen dovrebbe essere arrestato e posto in isolamento e i leader dell'Autorità assassinati se le Nazioni Unite dovessero approvare la creazione ... Riporta libero.it
Il ministro Ben Gvir alla Spianata delle Moschee. Giordania e palestinesi: "Atto da condannare" - Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, leader della destra radicale 'Potenza ebraica', Itamar Ben Givr, ha visitato questa mattina la Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Segnala rainews.it