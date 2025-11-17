Ben Gvir | Palestina?arrestare Abu Mazen

22.25 Il ministro della Pubblica sicurezza israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha chiesto l'arresto del presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas)e l'assassinio di alti funzionari palestinesi qualora il Consiglio di Sicurezza dell'Onu votasse a favore dello Stato palestinese. "Se accelerano il riconoscimento di questo Stato fabbricato,se l'Onu lo riconosce,voi (.) dovete ordinare omicidi mirati di alti funzionari dell'Autorità Nazionale Palestinese, che sono terroristi sotto ogni aspetto (e) ordinare l'arresto di Abu Mazen", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it