belve torna in prima serata chi sono gli ospiti a sorpresa

Nuovo appuntamento con "Belve", il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, e giunto alla sesta stagione. Ospiti della terza puntata, martedì 18 novembre, in prima serata su RaiDue: Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. Tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

