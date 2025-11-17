Belve Eva Herzigova | Con DiCaprio? C’è stato un incontro ma il mio matrimonio era già finito

Webmagazine24.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai.". Risponde così Eva Herzigova, ospite di 'Belve' nella puntata in onda domani 18 novembre alla domanda di Francesca Fagnani ("Ora può dirlo, c'è stato un amore?") su un presunto flirt della ex modella con Leonardo DiCaprio, che secondo i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

belve eva herzigova dicaprioEva Herzigova a Belve: “Con DiCaprio c’è stato un incontro. È la donna che stuzzica sempre l’uomo” - Eva Herzigova si racconta senza filtri nella puntata del 18 novembre di Belve: dalla carriera come modella alla vita privata, passando per i flirt che ... Lo riporta fanpage.it

belve eva herzigova dicaprioEva Herzigova a Belve: «Con Di Caprio c’è stato un incontro. Pubblicità del reggiseno? Immagine difficile da togliere di dosso» - Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto alla sesta stagione: in prima serata, ogni martedì alle 21. Riporta ilmessaggero.it

belve eva herzigova dicaprioEva Herzigova: «Con Di Caprio? Un incontro simpatico. Ho perdonato il tradimento di mio marito: spesso è la donna che stuzzica l’uomo debole» - Un ritorno in grande stile per Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna in prima serata ogni martedì alle 21. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belve Eva Herzigova Dicaprio