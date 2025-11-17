Belluno base jumper finlandese disperso | era andato nella zona di Taibon Agordino per effettuare dei lanci
Aveva raggiunto la zona di Taibon Agordino, in provincia di Belluno, per effettuare dei lanci con la tuta alare. Ma del base jumper 35enne, cittadino finlandese, si sono perse le tracce da giorni. Le operazioni di ricerca sono in corso dalle 22 di domenica dopo l’allarme lanciato da un amico che non avuto più ricevuto sue notizie. Il suo cellulare suona a vuoto ma sarebbe stato utilizzato per l’ultima volta sabato mattina. L’auto del 35enne – base jumper esperto – è stata ritrovata nei pressi del rifugio Capanna Trieste, nel gruppo del monte Civetta e della Moiazza, zone molto note tra gli amanti dello sport estremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
