Bellazzini | Partita difficile e sofferta La reazione di orgoglio non è bastata
Seconda sconfitta consecutiva per il Siena, stavolta tra le mura del Franchi. Contro un San Donato Tavarnelle "tosto", come lo ha definito il tecnico bianconero, Tommaso Bellazzini (nella foto). Meno tosta la Robur che, pur più vivace nella ripresa, non ha mai veramente impensierito Tampucci. "E’ stata una partita difficile – ha commentato il mister –, nel primo tempo il San Donato è venuto uomo su uomo, a tutto campo con grandi forza e fisicità. Abbiamo sofferto i duelli, siamo stati più deboli. Ma nonostante questo abbiamo preso gol nell’unico tiro in porta. Nella ripresa la prestazione è stata migliore, siamo partiti bene, abbiamo pressato di più e messo più palle in area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
