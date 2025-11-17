Un’ ombra inattesa è calata sulla quotidianità di un quartiere, portando con sé una crescente apprensione. Tutto è iniziato con i primi, insidiosi segnali: un malessere generale, che in alcuni casi si è rapidamente aggravato, richiedendo il ricovero d’urgenza. Le cifre hanno presto iniziato a preoccupare: diversi residenti hanno manifestato i medesimi sintomi, e la notizia del primo, tragico decesso ha trasformato l’iniziale inquietudine in un allarme palpabile. Le famiglie si sono ritrovate a interrogarsi sulla natura di questa minaccia invisibile. Le autorità competenti sono intervenute con tempestività, avviando indagini serrate e prelevando campioni dalle abitazioni, cercando tracce nella fitta rete che alimenta la vita domestica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Batterio mortale tra i rubinetti". Allarme focolaio in Italia: c'è già un morto!