Basket Serie A | Napoli cede alla capolista Brescia

Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta per il Napoli Basket che cede alla Germani Brescia per 72-85, nel match valevole per l’ottava giornata di Campionato di Serie A, disputato questa sera all’Alcott Arena. Gli azzurri, che saranno targati grazie al nuovo title sponsor “Guerri”, giocano una partita generosa contro la capolista, lottando fino alla fine. Il primo canestro della partita è di Caruso, risponde Bilan. Equilibrio nei primi minuti, i canestri di Ivanovic e Ndour portano Brescia a +4. Caruso segna il 9-13 a metà quarto. Brescia allunga con Della Valle e Burnell, timeout Napoli sul 18-9 ospite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

