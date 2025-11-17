Basket Serie A | Napoli cede alla capolista Brescia
Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta per il Napoli Basket che cede alla Germani Brescia per 72-85, nel match valevole per l’ottava giornata di Campionato di Serie A, disputato questa sera all’Alcott Arena. Gli azzurri, che saranno targati grazie al nuovo title sponsor “Guerri”, giocano una partita generosa contro la capolista, lottando fino alla fine. Il primo canestro della partita è di Caruso, risponde Bilan. Equilibrio nei primi minuti, i canestri di Ivanovic e Ndour portano Brescia a +4. Caruso segna il 9-13 a metà quarto. Brescia allunga con Della Valle e Burnell, timeout Napoli sul 18-9 ospite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Reggio Emilia-Venezia, Serie A di basket. Scende in campo Amedeo Tessitori, centro della Reyer ed anche della Nazionale. Ma c'è un problema: prima del match si sono accorti di essersi dimenticati la sua divisa che evidentemente è rimasta in lavatrice a Ve Vai su X
Basket serie B 12esima giornata, Elachem Vigevano 1955-LuxArm Lumezzane 20-13 , al termine del primo quarto Migliori Realizzatori Elachem Vigevano: Mazzantini 7, Boglio 5, Kancleris 4. Photocredit Davide Bozzolan - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Brescia 72-85: highlights Serie A basket - 72 in casa di Napoli, conquista la settima vittoria stagionale e rimane da sola al comando della classifica (in attesa del posticipo fra Trev ... Lo riporta sport.sky.it
Basket, Brescia espugna Napoli e resta in vetta. Trapani fa il colpo a Milano - 86) l'Olimpia grazie a un super Notae, autore di 26 punti. Da msn.com
Brescia troppo forte, il Napoli Basketball cede 72-85 - La capolista, trascinata da Della Valle, sempre avanti nel punteggio. Scrive rainews.it