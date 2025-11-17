Da quando è approdata in Rai nel cast di Ballando con le stelle, Barbara D’urso non ha mai concesso interviste al di fuori del programma. La conduttrice napoletana, tornata in tv dopo due anni di assenza, ha infatti preferito concentrarsi sul suo percorso nel talent, glissando con eleganza pettegolezzi e insinuazioni sul suo allontanamento da Mediaset. A due mesi dal debutto, tuttavia, Barbara sarebbe pronta a rilasciare la sua prima intervista sul piccolo schermo: a convincerla, sarebbe stata Mara Venier, che la ospiterà a Domenica In. L’ospitata di Barbara D’Urso a Domenica In. Barbara D’Urso è tra le concorrenti più amate di Ballando con le Stelle: nel talent di Milly Carlucci la conduttrice ha conquistato tutti con la sua ironia e spontaneità, ma prima di approdare in Rai aveva passato un momento piuttosto difficile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso rompe il silenzio: la prima intervista a Domenica In