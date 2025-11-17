Barbara d’Urso arrabbiata dopo lo spareggio a Ballando con le stelle | ‘Non aveva le scarpe da ballo’

Barbara d’Urso, dalla vetta della classifica dopo i tesoretti allo spareggio per il bonus a Ballando con le stelle. Non c’è pace per Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: anche dopo una puntata da protagonista assoluta, la conduttrice si è ritrovata ancora una volta davanti a un ostacolo imprevisto. Sabato scorso Barbara aveva conquistato il punteggio più alto, raggiungendo la vetta della classifica grazie anche ai tesoretti assegnati da Alberto Matano e Rossella Erra. Ma, a differenza di quanto accaduto ai colleghi nelle puntate precedenti, quei punti non le sono bastati per assicurarsi la vittoria finale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Barbara d’Urso arrabbiata dopo lo spareggio a Ballando con le stelle: ‘Non aveva le scarpe da ballo’

