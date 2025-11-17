Banda di ladri in bar a Sagrado rubati 800 euro | denunciati

Due uomini e una donna di origine straniera sono stati denunciati in stato di libertà dopo aver rubato una macchina cambia-soldi. I fatti sono avvenuti nella mattinata del 24 ottobre scoorso all'interno di un esercizio pubblico di Sagrado, in provincia di Gorizia. A intervenire, quattro giorni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Banda di ladri in bar a Sagrado, rubati 800 euro: denunciati

