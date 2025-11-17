Azerbaigian – Francia 1-3 | Mateta colpisce ancora mentre gli ospiti superano lo spavento iniziale
Sito inglese: Jean-Philippe Mateta ha segnato il suo secondo gol in altrettante partite da titolare con la Francia mentre gli uomini di Didier Deschamps hanno superato uno spavento iniziale battendo l’Azerbaigian 3-1 a Baku. Non c’era nulla in palio nell’ultima partita della Francia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, dopo che la vittoria per 4-0 di giovedì sull’Ucraina ha sigillato il suo posto al torneo del prossimo anno. I Bleus hanno nominato una squadra molto cambiata allo stadio repubblicano Tofig Bahramov, con Kylian Mbappe tra gli assenti dopo essersi ritirato dalla squadra per un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
