Azerbaigian – Francia 1-3 | Mateta colpisce ancora mentre gli ospiti superano lo spavento iniziale

Sito inglese: Jean-Philippe Mateta ha segnato il suo secondo gol in altrettante partite da titolare con la Francia mentre gli uomini di Didier Deschamps hanno superato uno spavento iniziale battendo l’Azerbaigian 3-1 a Baku. Non c’era nulla in palio nell’ultima partita della Francia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, dopo che la vittoria per 4-0 di giovedì sull’Ucraina ha sigillato il suo posto al torneo del prossimo anno. I Bleus hanno nominato una squadra molto cambiata allo stadio repubblicano Tofig Bahramov, con Kylian Mbappe tra gli assenti dopo essersi ritirato dalla squadra per un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Azerbaigian – Francia 1-3: Mateta colpisce ancora mentre gli ospiti superano lo spavento iniziale

News recenti che potrebbero piacerti

Khephren La Francia già qualificata ai Mondiali chiude con l'ultimo match del suo girone affrontando la trasferta contro l'Azerbaigian Vai su X

La Francia di Didier Deschamps vola in Azerbaigian per l'ultima uscita della fase a gironi. Vice campioni del mondo in campo alle 18? - facebook.com Vai su Facebook

Azerbaigian-Francia, le formazioni ufficiali. Nkunku titolare, Maignan in panchina - Il rossonero Nkunku parte dall'inizio, Maignan è in panchina. Segnala milannews.it

Thuram trascina la Francia, finisce 3-1 contro l'Azerbaigian - La Francia, già certa del primo posto e del pass diretto, non fa sconti e travolge 3- Secondo tuttojuve.com

Perché Azerbaigian e Francia sono ormai ai ferri corti - Come ritorsione per il sostegno di Parigi all'Armenia, Baku ha criticato fortemente la Francia per la gestione dei suoi territori d'oltremare. it.euronews.com scrive