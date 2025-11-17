Avvocati in lutto addio a uno stimato collega | aveva ricevuto la Toga d' oro per i 50 anni di professione

Avvocati riminesi in lutto per la scomparsa del collega Corrado Bongiovanni, stimato professionista scomparso nella giornata di domenica (16 novembre) a 76 anni. L’avvocato era ricoverato da diversi giorni all’ospedale Infermi di Rimini per via di alcune problematiche cardiache. La scorsa estate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

