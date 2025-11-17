Avvocata di Stasi attacca Bruzzone | condanna influenzata dall’opinione pubblica

La difesa di Alberto Stasi sfida la criminologa Roberta Bruzzone in diretta Rai. L’avvocata Giada Bocellari ha mostrato la cartella clinica psichiatrica del condannato, autorizzandone la pubblicazione integrale per contestare le analisi sulla personalità. Un fascicolo bianco brandito in studio segna il climax dello scontro televisivo. “Autorizzo la dottoressa Bruzzone a pubblicare tutta la cartella clinica di Alberto Stasi, con i dati sensibili”. La sfida lanciata dall’avvocata Giada Bocellari, legale del condannato per l’omicidio di Elena Ceste, ribalta il dibattito sul caso. Replica la criminologa: “Ho utilizzato solo quanto virgolettato dalla stampa”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Avvocata di Stasi attacca Bruzzone: condanna influenzata dall’opinione pubblica

