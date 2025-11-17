Aversa e Caserta insieme per i diritti e contro la violenza di genere
Tempo di lettura: 4 minuti In occasione della Giornata Internazionale per il Contrasto alla Violenza di Genere e della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’associazione Giuriste 5.0 aps ets per i diritti umani anima il territorio casertano con due importanti appuntamenti il 19 e il 20 novembre. MERCOLEDÌ AD AVERSA CON L’AUTRICE PATRIZIA BOVE Il 19 novembre alle 18.30, presso il Chiosco di San Francesco ad Aversa, si terrà l’incontro con la scrittrice Patrizia Bove, autrice del volume “Lilith vEva. La donna. Tra mito, storia e simboli” (Kinetès Edizioni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
