aversa e caserta insieme per i diritti e contro la violenza di genere

Tempo di lettura: 4 minuti In occasione della Giornata Internazionale per il Contrasto alla Violenza di Genere  e della  Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’associazione  Giuriste 5.0 aps ets per i diritti umani  anima il territorio casertano con due importanti appuntamenti il 19 e il 20 novembre. MERCOLEDÌ AD AVERSA CON L’AUTRICE PATRIZIA BOVE Il 19 novembre alle 18.30, presso il  Chiosco di San Francesco ad Aversa, si terrà l’incontro con la scrittrice  Patrizia Bove, autrice del volume  “Lilith vEva. La donna. Tra mito, storia e simboli” (Kinetès Edizioni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

