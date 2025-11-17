Avellino il Comando provinciale dei Carabinieri celebra la Virgo Fidelis
Venerdì 21 novembre, alle ore 10.00, in Avellino, presso la Cattedrale dell’Assunta e di Modestino in Piazza Duomo n. 5, avranno luogo la cerimonia religiosa in onore della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché la commemorazione dell’84° anniversario della “Battaglia di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
