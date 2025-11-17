Avanti-PSI Miceli richiama al confronto sui programmi | Fico parla ai cittadini altri fanno solo attacchi personali
Tempo di lettura: 2 minuti “La campagna elettorale del centro destra, che già era partita male, sta subendo un’ulteriore netta involuzione. Sono giorni che i temi veri, per intenderci quelli che riguardano la vita quotidiana dei cittadini campani, sono scomparsi dall’agenda del candidato Cirielli per far posto ad un attacco forsennato sul piano personale nei confronti di Roberto Fico, attacco che non produrrà altro risultato che non quello di allontanare ulteriormente la gente dalle urne”. Così in una nota Angelo Miceli, Consigliere Comunale di Benevento, Candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista Avanti-PSI con Fico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
