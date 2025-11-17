Autonomia Fico ci prova | E’ un blitz del governo che vuole indebolire il Mezzogiorno
“Un blitz sull’autonomia che evidenzia le intenzioni di questo governo che vuole indebolire il Mezzogiorno“. Ne è convito Roberto Fico, candidato presidente della Regione Campania per la coalizione progressista, che in una nota ha commentato le ultime mosse compiute dalla Lega, sostenendo che il Carroccio “impone a Meloni le pre-intese sull’autonomia differenziata a firma Calderoli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
