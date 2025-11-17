Auriemma M5S | Piantedosi confuso scambia case con persone

Auriemma (M5S) contro Piantedosi: “Ministro confuso, scambia immobili con umani e piega il ruolo istituzionale a propaganda politica” su Campania e ‘decreto flussi’. “ Il ministro dell’Interno del governo Meloni appare un po’ confuso. Nell’ennesima intemerata sulla campagna elettorale in Campania, in cui ancora una volta si piega il ruolo istituzionale alla propaganda politica, Piantedosi scambia gli immobili con gli esseri umani. Ed è ancor più ipocrita fare la morale sulla regolarizzazione degli immigrati a pochi giorni dal voto sul ‘decreto flussi’ alla Camera. Questa campagna elettorale sta tirando fuori il peggio dalla compagine di governo, un pessimo spettacolo per tutti i cittadini italiani”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Piantedosi pro-condono attacca sinistra: sanatorie solo per immigrati? - (askanews) – E’ bufera sulle parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a favore della norma proposta da Fdi per riaprire il condono del 2003 che il can ... Scrive msn.com

Elezioni regionali in Campania, Auriemma (M5S): “In coalizione con De Luca non era la strada che sognavamo” - La campagna elettorale per le elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre si gioca anche sui territori, dove equilibri, accordi e imprevisti possono determinare una chance in più o in meno per ... Lo riporta fanpage.it

Regionali in Campania, Auriemma (M5S): «Politica e camorra, un intreccio intollerabile. Serve una rivoluzione etica vera» - Una decina di indagati, di cui alcuni sono amministratori locali e sono agli arresti domiciliari, accuse gravissime che vanno dal voto di scambio politico- Si legge su ilmattino.it