Auguste Piccard un gigante tra cielo e abissi
Una serata epica su un geniale ricercatore del Novecento, pioniere dell'aria con le sue sonde guidate da palloni aerostatici, e dei più profondi abissi oceanici: Auguste Piccard è una figura che ha cambiato per sempre il senso dell'esplorazione, trasmettendo il senso dell'avventura al figlio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
