Atp Finals 2025 Sinner batte Alcaraz in due set e si conferma campione

Il maestro è ancora lui. Anche di fronte al numero uno al mondo. Il trofeo delle Atp Finals 2025 di Torino resta tra le mani di Jannik Sinner, che dopo oltre due ore di lotta serrata supera Carlos Alcaraz, l’unico a impensierire davvero il tennista azzurro sulla superficie in cui da due anni non conosce rivali. Lo spagnolo, condizionato nel secondo set da una fasciatura alla coscia destra, si è arreso con il punteggio di 7-6(4) 7-5 in una finale tiratissima, che non ha deluso le aspettative, fatta di grandi scambi e di momenti ad alta tensione emotiva, in una Inalpi Arena che sostenuto, sofferto e tifato per il proprio beniamino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Finals 2025, Sinner batte Alcaraz in due set e si conferma campione

Approfondisci con queste news

Angelita Mollo. . 16.11.’25 NITTO ATP FINALS 2025 TORINO The winner is: JANNIK SINNER! 23.14 l’arrivo del CAMPIONE!!! #atpfinals2025 #tennis #doppio #torino #janniksinner #nittoatpfinals #nittoatpfinalstorino #nittoatpfinalstorino2025 @inprimopiano - facebook.com Vai su Facebook

Atp Finals, #Sinner e le tante soluzioni in difesa: l'analisi allo Sky Tech. VIDEO #SkySport #SkyTennis Vai su X

Ranking ATP (17 novembre 2025): Carlos Alcaraz sul trono, ma Jannik Sinner è vicino! - Le ATP Finals hanno emesso il loro verdetto e il "Maestro" ancora una volta è Jannik Sinner. oasport.it scrive

ATP Finals – Sinner e Alcaraz, che meraviglia avere un campione, anzi due campioni così. Le “seconde” e il coraggio di Jannik - L’importanza del “soccorso” di quella seconda palla di servizio da 187 km orari, alla Sampras, proprio sul setpoint ... Da ubitennis.com

Sinner re di Torino, Alcaraz si inchina: un altro trionfo alle Nitto Atp Finals - A un anno dal trionfo su Taylor Fritz, l'altoatesino è di nuovo re di Torino grazie al successo in due set con ... Come scrive tuttosport.com