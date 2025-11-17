Atp Finals 2025 p 12 | Sinner orgoglio nazionale!

Jannik Sinner si conferma il grande maestro del tennis e il centroavanti di sfondamento dello sport azzurro! Anche se non ci sarà in Davis, con lui in campo ultimamente è sempre una festa Mondiale. Imbattibile da 2 anni a livello indoor e alle Atp Finals, dove non cede set da 10 match! Analizziamo i numeri, il match con Alcaraz e le prospettive di Sinner nella nuova puntata di TennisMania, LIVE alle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport. Scrivete nei commenti cosa vi aspettate dal 2026 di Sinner?! Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le nostre dirette! #JannikSinner #Sinner #ATPFInals #TennisMania #Tennis #OASport #DavisCup #Alcaraz #Italia #Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atp Finals 2025 p. 12: Sinner orgoglio nazionale!

News recenti che potrebbero piacerti

Jannik Sinner batte Alcaraz e vince le ATP Finals di Torino. Luciano Spalletti"abbraccia l'azzurro: "Uomini forti, abbracci forti" #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Atp Finals, #Sinner e le tante soluzioni in difesa: l'analisi allo Sky Tech. VIDEO #SkySport #SkyTennis Vai su X

Ranking ATP (17 novembre 2025): Carlos Alcaraz sul trono, ma Jannik Sinner è vicino! - Le ATP Finals hanno emesso il loro verdetto e il "Maestro" ancora una volta è Jannik Sinner. Riporta oasport.it

Atp Finals 2025 p. 11: da Roma a Torino è tutto loro! - Da quando è rientrato Sinner al Foro Italico, si ritrova in finale con Alcaraz nel sesto grande torneo in stagione. Si legge su oasport.it

Sinner vince le Atp Finals 2025, battuto Alcaraz: il bis a Torino vale più di 5 milioni di dollari - Il fuoriclasse del tennis italiano ha conquistato la vittoria nelle Nitto Atp Finals per la seconda volta ... Come scrive torinotoday.it