Assessori Dc fuori dalla Giunta parla Andrea Messina | Da Schifani scelta provvisoria

Assessori della Dc rimossi? Solo una scelta provvisoria, secondo Andrea Messina che fino a pochi giorni fa guidava la Funzione pubblica della Regione Siciliana. La sospensione, insieme a quella di Nuccia Albano, ex assessore alla Famiglia, è stata decisa da Schifani in seguito all'inchiesta della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Assessori Dc fuori dalla Giunta, parla Andrea Messina: "Da Schifani scelta provvisoria"

Contenuti che potrebbero interessarti

Dc fuori dalla giunta regionale, opposizione all’attacco di Lagalla: “Via gli assessori anche al Comune” - facebook.com Vai su Facebook

Assessori Dc fuori dalla Giunta, parla Andrea Messina: “Da Schifani scelta provvisoria” - Il post dal titolo: «Assessori Dc fuori dalla Giunta, parla Andrea Messina: “Da Schifani scelta provvisoria” è apparso 1 minuto fa sul quotidiano online palermotoday. Si legge su mondopalermo.it

I due assessori della Dc fuori dalla giunta regionale. Schifani: «Fino a quando il quadro giudiziario non sarà chiarito» - Al termine della giunta il governatore ufficializza la scelta di mettere alla porta Nuccia Albano e Andrea Messina, alla luce delle indagini che hanno travolto Totò Cuffaro ... Segnala msn.com

I due assessori Dc fuori dalla giunta regionale: la decisione di Renato Schifani - Il presidente della Regione Renato Schifani ha revocato le deleghe ai due assessori della Nuova democrazia cristiana. Come scrive meridionews.it