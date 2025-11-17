Non solo calcio (ieri sera Italia – Norvegia su Rai1 ha raggiunto i 7,5 milioni di telespettatori). Anche il tennis ormai risulta essere una garanzia in termini di ascolti televisivi, soprattutto se si tratta delle fasi finali di prestigiosi tornei. Ieri la finale delle “ ATP Finals 2025 ” tra Sinner e Alcaraz ha ottenuto su Rai2 un ascolto medio di circa 5,4 milioni di telespettatori dalle 18:14 alle 20:33, come riportato da Davide Maggio. Ecco, nel dettaglio, gli ascolti della fascia del preserale della giornata di ieri, domenica 16 novembre 2025. Ascolti TV del preserale di domenica 16 novembre 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV, la finale delle “ATP Finals 2025” al 28.7% su Rai2