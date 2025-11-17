Ascolti TV la finale delle ATP Finals 2025 al 28.7% su Rai2
Non solo calcio (ieri sera Italia – Norvegia su Rai1 ha raggiunto i 7,5 milioni di telespettatori). Anche il tennis ormai risulta essere una garanzia in termini di ascolti televisivi, soprattutto se si tratta delle fasi finali di prestigiosi tornei. Ieri la finale delle “ ATP Finals 2025 ” tra Sinner e Alcaraz ha ottenuto su Rai2 un ascolto medio di circa 5,4 milioni di telespettatori dalle 18:14 alle 20:33, come riportato da Davide Maggio. Ecco, nel dettaglio, gli ascolti della fascia del preserale della giornata di ieri, domenica 16 novembre 2025. Ascolti TV del preserale di domenica 16 novembre 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Atp Finals - Boom di ascolti tv per la finale tra Sinner e Alcaraz: ecco i dati. Un risultato storico per il tennis in Italia: in tantissimi hanno seguito il trionfo dell'altoatesino a Torino tennisworlditalia.com/tennis/news/At… #AtpTennis #Alcaraz #atpfinals #JannikSinn Vai su X
Tony Maiello trionfa a Tale e Quale Show 2025 imitando Gigi D’Alessio: classifica finale, ascolti TV e momenti più emozionanti della finale. - facebook.com Vai su Facebook
Atp Finals - Boom di ascolti tv per la finale tra Sinner e Alcaraz: ecco i dati - Un risultato storico per il tennis in Italia: in tantissimi hanno seguito il trionfo dell'altoatesino a Torino ... Come scrive msn.com
Sinner-Alcaraz da record in tv: la partita di tennis più vista di sempre - La finale delle ATP Finals ha fatto registrare il dato d'ascolto più alto di sempre per il tennis in Italia. Riporta panorama.it
Pagelle ascolti tv domenica 16 novembre: numeri record per Rai 2 con la vittoria di Sinner (28.7%), Verissimo batte Domenica In - Il palinsesto televisivo di ieri, domenica 16 novembre, ha offerto ai telespettatori fiction, film e programmi ... Si legge su ilmessaggero.it