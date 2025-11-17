Ascolti tv 16 novembre 2025 | Italia-Norvegia La notte nel cuore Che tempo che fa La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv di domenica 16 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Italia-Norvegia” contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Italia-Norvegia vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 16 novembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Italia-Norvegia” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Italia-Norvegia, la partita della Nazionale Italia di Calcio valida per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 16 novembre 2025: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Che tempo che fa, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Scopri altri approfondimenti

Ascolti TV Total Audience | Sabato 15 Novembre 2025. Sinner su Rai2 cresce più di tutti (+62K), Tú Sí Que Vales (+25K) supera i 4 milioni. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

#AscoltiTV | Sabato 15 Novembre 2025. Vince #TúSíQueVales (26.8%), #BallandoConLeStelle 20.4-26.3%. In sovrapposizione #DeFilippi 26.83% vs #Carlucci 22.96%. #Scotti 25.6% vs #DeMartino 21.2%. Botto Sinner nel pomeriggio di Rai2 (19.2%) Tutti i d Vai su X

Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report - Ascolti tv 16 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

Ascolti tv ieri sera sabato 15 novembre: tra Ballando e Tú Sí Que Vales i numeri parlano chiaro - Gli ascolti tv di sabato 15 novembre premiano ancora una volta Canale 5 sia su in prima serata che in access, tutti i dati auditel di ieri sera. Si legge su libero.it

Ascolti tv 15 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu Si Que Vales, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino - Chi ha vinto in prima serata tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, rispettivamente ... Da fanpage.it