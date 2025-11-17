Arriva l' ennesimo stop al sequestro dei dispositivi dell’ex procuratore Mario Venditti
Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato per la seconda volta il decreto di sequestro dei dispositivi informatici dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato nel filone bresciano dell’inchiesta sul caso Garlasco per corruzione in atti giudiziari. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Today.it
