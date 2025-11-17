Arezzo la Città del Natale… o della sagra dell’asfalto marcito?

Liberamente tratto da un post di Luisa Benvenuti, signore e signori, nella favolosa Arezzo – Città del Natale! Ehm. sì. Natale forse sulla carta. Perché nella realtà, giudicando da queste foto, siamo più nella Città delle Pozze delle Meraviglie, un parco tematico dove al posto delle attrazioni ci sono crateri, avvallamenti e laghi al plutonio. Altro che luminarie: qui s’illumina solo l’acqua stagnante riflessa nei fari delle macchine, che pare d’essere al lago Trasimeno. ma senza la bellezza, solo le buche. GIOCO NUOVO: “SALTA LA BUCA – SPACCACAVIGLIA CHAMPIONS LEAGUE” E si gioca ovunque, oh! Le foto non mentono: – buche larghe come piscine per bambini, – solchi profondi come trincee, – pezzi d’asfalto talmente vecchi che se li analizzi senti parlare in etrusco. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, la Città del Natale… o della sagra dell’asfalto marcito?

