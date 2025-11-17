Anticipazioni Beautiful Dal 24 Al 29 Novembre 2025 | Deacon Scopre Un Dettaglio Inquietante!

Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 29 novembre 2025 rivelano colpi di scena esplosivi: Deacon sospetta che la donna cremata non sia Sheila. Finn e Steffy tornano nell'incubo, mentre Ridge e Baker scoprono dettagli inquietanti. Le anticipazioni di Beautiful dal 24 al 29 novembre 2025 promettono colpi di scena clamorosi: Deacon sospetta che la donna cremata non sia davvero Sheila Carter, mentre Finn e Steffy tornano a vivere nell'incubo. Ridge e Baker indagano sulle incongruenze legate al corpo, aprendo la strada a un mistero che sconvolgerà ancora una volta la famiglia Forrester. Nelle puntate di Beautiful dal 24 al 29 novembre 2025, Steffy e Finn cercano di ritrovare la serenità dopo la morte di Sheila.

