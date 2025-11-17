Anthony Hopkins si mette a nudo nel suo libro È andata bene ragazzino
Anthony Hopkins, l’attore due volte vincitore del premio Oscar, con il suo nuovo libro “È andata bene, ragazzino” ( We did ok, kid – in inglese ) mette a nudo tutto il suo percorso di vita. Dietro ad ogni persona v’è un passato, bello o brutto che sia, e l’attore non esita ad incidere il suo su carta. Anthony Hopkins: L’uomo dietro il genio. Il Pensiero Editoriale su Anthony Hopkins. Per un giorno vorrei abbandonare i panni formali dell’articolista. Quello che segue è un pensiero viscerale, l’eco autentica delle emozioni che questa lettura mi ha lasciato dentro. Siamo tutti abituati a vedere i film e i successi di un determinato attore, senza mai chiederci quale sia la reale storia che si nasconde dietro quel successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
