Andrea Maggi su quanto c' è di vero e recitato ne ' Il Collegio' | Lì sono un insegnante di altri tempi però alla fine resto me stesso

«A 'Il Collegio' io faccio le stesse cose che faccio nelle mie classi vere solo che mi adeguo un po' al contesto temporale. Ogni edizione de 'Il Collegio' è ambientata in un'epoca diversa e quindi in un certo senso a 'Il Collegio' sono un insegnante di altri tempi, però alla fine resto me stesso». 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Andrea Maggi su quanto c'è di vero e recitato ne 'Il Collegio': «Lì sono un insegnante di altri tempi, però alla fine resto me stesso»

