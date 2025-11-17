Ancelotti scherza sul rinnovo di contratto con il Brasile | Potrebbe costare molto di più
L'avventura brasiliana di Ancelotti procede a gonfie vele, tanto da pensare già a un prolungamento del contratto: a maggio ha firmato per 14 mesi, ma la volontà è quella di restare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
4 partite da titolare con il Brasile nel 2025, 4 gol. Ancelotti ha ufficialmente la sua stella per i prossimi Mondiali. - facebook.com Vai su Facebook
?Carlo #Ancelotti e le parole su #Modric che hanno ottenuto poca risonanza ?Le frasi su Luka e il #Milan Vai su X
Ancelotti scherza sul rinnovo di contratto con il Brasile: “Potrebbe costare molto di più” - L'avventura brasiliana di Ancelotti procede a gonfie vele, tanto da pensare già a un prolungamento del contratto: a maggio ha firmato per 14 mesi, ma ... Segnala fanpage.it
Ancelotti, il flop dell'Italia e la battuta sul rinnovo che mette frette al Brasile: sarà ct fino ai Mondiali 2030 - Norvegia: la reazione del ct, pronto a legarsi al Brasile fino ai Mondiali del 2030. Secondo sport.virgilio.it
Il Real Madrid accelera per il rinnovo di Ancelotti: Brasile in ansia - Il tecnico dei Blancos ha una porta spalancata più che aperta da parte della nazionale del Brasile dalla fine ... calciomercato.com scrive