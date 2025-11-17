Almanacco | Martedì 18 Novembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Martedì 18 Novembre è il 323° giorno del calendario gregoriano, mancano 43 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San NoèProverbio di NovembreNovembre vinaioAccadde oggi1928 – Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie, il primo cartone sonoro completamente sincronizzato, diretto da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 18 novembre Il Sole sorge alle 07:24 e tramonta alle 16:56. Il culmine è alle 12:10. Durata del giorno nove ore e trentadue minuti. La Luna sorge alle 00:49 con azimut - facebook.com Vai su Facebook
18 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: San Frediano di Lucca (Vescovo) Proverbio del giorno: A San Frediano si prepara il ... Secondo veronasera.it
Almanacco di oggi, 18 novembre: Ben-Hur, il re dei kolossal - religioso tratto dall’omonimo romanzo di Lew Wallace, fu proiettato per la prima volta a New York 65 anni fa, il 18 novembre 1959. Lo riporta repubblica.it
L’almanacco di oggi 16 novembre - Martedì 18 novembre, presso la Parrocchia San Lazzaro di Betania in via Pisa a Gallipoli, il Lions Club Gallipolipromuove un service gratuito per il controllo dell’udito, un’iniziativa di alto ... Scrive corrieresalentino.it