Alla serata di gala tre hairstyle che dettano il mood beauty di fine anno

L a stagione dei premi si accende ufficialmente ai Governors Awards 2025, andati in scena lunedì 16 novembre al Ray Dolby Ballroom di Hollywood. Una serata di gala costellata di star: nel "day after", però, la vera conversazione non riguarda solo i riconoscimenti, ma anche ciò che ha brillato sopra le spalle delle star. Gli hair look – o meglio le colorazioni – più chic e attuali? Sono quelli di Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow ed Emma Stone, che trasformano il red carpet in un tableau vivant di trend contemporanei. Gwyneth Paltrow lancia il calendario dell'Avvento da 1300 dollari (pieno di sorprese hot)

