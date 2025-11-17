Alla fiera di Dubai per esportare il marchio del distretto del Florovivaismo
Il distretto florovivaistico di Saonara, cuore pulsante della produzione florovivaistica del Veneto e tra i poli più importanti d’Italia, ha partecipato dal 15 al 17 novembre con il sostegno della Camera di Commercio di Padova al My Plant & Garden Middle East Green Expo a Dubai negli Emirati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
