Alita | Battle Angel 2 | James Cameron offre un aggiornamento

Il regista James Cameron è tornato a parlare di Alita: Battle Angel 2, e per fortuna dei fan l'aggiornamento è di quelli che lascia il sorriso. In occasione di un'intervista offerta a Empire Magazine (via SuperHeroHype ) per Avatar: Fuoco e Cenere, il regista premio Oscar si è ritrovato a parlare del tanto discusso sequel di Alita: Battle Angel, offrendo quello che possiamo considerare un aggiornamento atteso da molti. Cos'ha detto James Cameron su Alita: Battle Angele 2?. Durante l'intervista, infatti, Cameron ha affermato di avere a cuore il franchise Alita, confermando tra l'altro anche la disponibilità di Robert Rodriguez (regista del primo film) a continuare la collaborazione.

