Alice ed Ellen Kessler | vita e carriera delle gemelle più iconiche d’Italia Dalle Blubell alla copertina di Playboy

Una vita trascorsa insieme, dal primo respiro all’ultimo istante di vita. Le gemelle Kessler se ne sono andate con la grazia che le hanno rese uniche e inimitabili, sul palco come nella vita. Classe 1936, le artiste tedesche Alice ed Ellen  Kessle r  sono state tra le coppie artistiche più famose e iconiche della storia dello spettacolo europeo.  Le loro gambe mozzafiato hanno fatto innamorare l’Italia, simbolo di eleganza e perfezione per un Paese che negli anni Cinquanta voleva lasciarsi alle spalle la guerra, pensare al futuro e soprattutto sognare. E loro quel sogno, tutto ‘allure’ e lustrini, lo hanno reso possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

