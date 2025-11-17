Alice ed Ellen Kessler perché non si sono mai sposate | tutti i loro amori

Dilei.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono scomparse insieme a 89 anni. Le due ballerine, vere e proprie icone del piccolo schermo, hanno fatto sognate milioni di Italiani tra gli Anni ’60 e ’70, ma non si sono mai sposate: “Ellen è stata per venti anni con un solo uomo, io sono stata con venti uomini in un solo anno”, ha ironizzato in un’intervista Alice. E in effetti, la loro vita sentimentale è stata piuttosto complicata. Perché le gemelle Kessler non si sono mai sposate. Le gemelle Kessler, scomparse da poco a 89 anni, sono andate via insieme, testimoniando un rapporto simbiotico che le accompagna da sempre. 🔗 Leggi su Dilei.it

alice ed ellen kessler perch233 non si sono mai sposate tutti i loro amori

© Dilei.it - Alice ed Ellen Kessler, perché non si sono mai sposate: tutti i loro amori

Scopri altri approfondimenti

alice ellen kessler perch233Addio alle gemelle Kessler: Alice e Ellen avevano 89 anni. Morte insieme, aperta un'inchiesta - Le gemelle Alice e Ellen Kessler sono morte a Monaco di Baviera, dove risiedevano da diversi decenni, a 89 anni. Scrive msn.com

alice ellen kessler perch233Alice ed Ellen Kessler: la vita, i successi e il legame anche dopo la morte delle gemelle più famose della tv - Dalle coreografie perfette alle sigle che hanno segnato un’epoca, la storia artistica e personale delle iconiche Kessler, unite fino all’ultimo addio ... Segnala affaritaliani.it

alice ellen kessler perch233Alice ed Ellen Kessler: vita e carriera delle gemelle più iconiche d’Italia. Dalle Blubell alla copertina di Playboy - Le gemelle Kessler se ne sono andate con la grazia che le hanno rese uniche e inimitabili, sul palco come nella vita. Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Alice Ellen Kessler Perch233