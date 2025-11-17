Alice ed Ellen Kessler avevano scelto la data della loro morte | la ricostruzione

(Adnkronos) – Le gemelle Alice ed Ellen Kessler avevano scelto loro la data della morte, avvenuta oggi lunedì 17 novembre. A rivelarlo è il giornale tedesco Munchner Merkur, citando un portavoce dell’associazione per il suicidio assistito a cui si erano rivolte oltre sei mesi fa. Le gemelle Kessler, secondo il quotidiano bavarese, avrebbero in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alice ed Ellen Kessler “avevano scelto la data della loro morte”: la ricostruzione

