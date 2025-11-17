Alex Belli contro l’ex moglie Katarina Raniakova | L’ho denunciata per diffamazione il motivo
Alex Belli si scaglia contro l’ex moglie e svela perché l’ha denunciata per diffamazione. Tra pochi mesi Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori per la prima volta e sono al settimo cielo per la splendida novità. Da circa cinque anni stavano provando ad allargare la famiglia, di recente a Verissimo hanno fatto sapere che avevano deciso di affidarsi alla medicina ma all’improvviso hanno scoperto che lei era rimasta incinta in modo naturale, erano increduli. Alex Belli (Screen Ig @voltabuonarai) Intervistato da Fanpage ha parlato della paternità e della gioia che sta provando, quando gli è stato ricordato che in passato l’ex moglie Katarina Raniakova aveva detto che lui non poteva avere figli ha svelato: “ L’ho denunciata per diffamazione. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
