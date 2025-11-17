Aleksandr Sokurov a Bologna | proiezioni e lezione magistrale con il regista russo

Aleksandr Sokurov a Bologna. In arrivo l'ultimo appuntamento cinematografico propedeutico all’incontro con il noto regista russo che verrà in città per una Lezione Magistrale. Giovedì 20 novembre alle 19.30 (Pop Up Cinema Arlecchino - via delle Lame, 59) incontro alla presenza di Aleksandr. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Aleksandr Sokurov a Bologna: proiezioni e lezione magistrale con il regista russo

Domani (sabato 15 novembre) dalle ore 17 C'entro - Supercinema Santarcangelo ospita la cerimonia per il conferimento del premio Premio Tonino Guerra 2025 al regista Aleksandr Sokurov, a seguire un documentario dedicato al maestro Andrej Tarkovskij M - facebook.com Vai su Facebook

Fortissimamente consiglio. Sul @fattoquotidiano in edicola, intervista a Aleksandr #Sokurov. Vai su X

Aleksandr Sokurov: "Tonino Guerra ha difeso il cinema" - Il regista russo ha ricevuto a Santarcangelo il premio intitolato al poeta "Con lui provavo imbarazzo perché conoscevo la sua grandezza". Segnala msn.com

Il regista russo Sokurov a Bologna il 19 e 20 novembre - Aleksandr Sokurov, regista russo Leone d'Oro a Venezia nel 2011 con "Faust", sarà a Bologna il 19 novembre nell'Aula Magna di Santa Cristina per una lezione magistrale dalle 17 alle 19. Si legge su ansa.it

Sokurov, premio Tonino Guerra e viaggio nel mondo di Fellini - A Santarcangelo il regista russo riceverà il riconoscimento, mentre a Rimini visiterà il museo dedicato al maestro. Riporta msn.com